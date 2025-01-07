باسيل للـLBCI: متخوف من أي عمل لمنع جلسة الخميس إما امني إما سياسي تخريبي لذلك ادعو الى تأمين النصاب والتوافق قبل الجلسة الانتخابية

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