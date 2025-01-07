بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً

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