بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا شك ان الدفع الدولي باتجاه قائد الجيش لكن الواقع ليس "هو أو لا أحد" وهناك اسماء اخرى كسمير عساف الذي يحظى بدعم فرنسي وازعور الذي يحظى بدعم عربي كبير

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