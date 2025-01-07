ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل

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جرادي للـLBCI: سنصوت في الدورة الأولى لمرشحنا زياد بارود وفي الدورة الثانية نبني على الشيء مقتضاه وقائد الجيش هو أحد الأسماء المقترحة من قبلنا ولا مشكلة مع وصوله