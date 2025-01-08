أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تكتل "الاعتدال": العماد جوزيف عون مرشحنا للرئاسة
خبر عاجل
2025-01-08 | 02:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تكتل "الاعتدال": العماد جوزيف عون مرشحنا للرئاسة
أعلن تكتل "الاعتدال الوطني" تأييده لانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وحرصه على تكثيف كل الجهود والمساعي من أجل تأمين التوافق على انتخابه.
كما ابدى التكتل بعد اجتماع عقد في مقره في الصيفي، حيث جرى التداول في تطورات الملف الرئاسي، "حرصه على التقاط هذه الفرصة المتاحة لانتخاب الرئيس، كي لا تضيع مجدداً في دهاليز الرهانات والخيارات والطموحات التي تبين للجميع، على مدى عامين وأكثر، ان لا طائل منها، سوى إبقاء رئاسة الجمهورية، ومعها كل المؤسسات الدستورية، أسرى الفراغ وتداعياته القاتلة التي كفر بها اللبنانيون".
وقال: "منذ بداية الفراغ الرئاسي، لم يكن تكتل "الاعتدال الوطني" جزءاً من أي اصطفاف أو انقسام، بل كان على الدوام جزءاً من أي مسعى يعمل على تقريب وجهات النظر، ومبادراً بأكثر من مسعى للبحث عن التوافق الوطني، باعتباره وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية، وبتعزيز الشراكة الوطنية، وبتأمين انطلاقة واعدة لعهد رئاسي وحكومي جديد، يطمئن اللبنانيين ويوحدهم على ما ينتشل لبنان من جهنم والانهيار، ويضعه على سكة التعافي والاعمار، ويطلق ورشة الإصلاح وتطبيق "دستور الطائف"، ويعود به إلى حضن الشرعية العربية والدولية، كما كان على الدوام".
واضاف: "وبما أن فرصة التوافق الوطني لاحت في أفق جلسة الانتخاب المقررة في 9 كانون الثاني الجاري، بدعم عربي ودولي، وبما أن عنوان الفرصة، هو التوافق على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، باعتباره شخصية وطنية تتمتع بالمواصفات الرئاسة المطلوبة للمرحلة وتحدياتها الراهنة والمقبلة، محلياً وعربياً ودولياً، يعلن تكتل "الاعتدال الوطني" تأييده لانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريةً".
أخبار لبنان
خبر عاجل
"الاعتدال":
العماد
جوزيف
مرشحنا
للرئاسة
التالي
مصادر للـLBCI: وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان إلى بيروت
ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-17
تكتل "الاعتدال الوطني": سنتقدم باقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب الخميس
أخبار لبنان
2024-12-17
تكتل "الاعتدال الوطني": سنتقدم باقتراح قانون للعفو العام إلى مجلس النواب الخميس
0
آخر الأخبار
06:57
تكتل "التوافق الوطني" يعقد اجتماعاً في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت الرملة البيضا عند الساعة ٤:٣٠ من عصر اليوم وسيعلن موقفه من رئاسة الجمهورية
آخر الأخبار
06:57
تكتل "التوافق الوطني" يعقد اجتماعاً في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت الرملة البيضا عند الساعة ٤:٣٠ من عصر اليوم وسيعلن موقفه من رئاسة الجمهورية
0
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
0
صحف اليوم
2025-01-06
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
صحف اليوم
2025-01-06
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:28
الرئيس برّي يترأس جلسة لكتلة "التنمية والتحرير" في هذه الأثناء
خبر عاجل
06:28
الرئيس برّي يترأس جلسة لكتلة "التنمية والتحرير" في هذه الأثناء
0
خبر عاجل
05:48
النائب قاسم هاشم للـLBCI: الرئيس نبيه بري لن يقفل محضر جلسة انتخاب الرئيس الخميس
خبر عاجل
05:48
النائب قاسم هاشم للـLBCI: الرئيس نبيه بري لن يقفل محضر جلسة انتخاب الرئيس الخميس
0
خبر عاجل
05:46
مصادر الـLBCI: الموفد السعوديّ التقى في اليرزة موفد الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل
خبر عاجل
05:46
مصادر الـLBCI: الموفد السعوديّ التقى في اليرزة موفد الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل
0
خبر عاجل
04:03
النائب فؤاد مخزومي: ننتخب قائد الجيش في الدورات كلها ونتمنى على الرئيس بري التعامل معنا لحماية هذا البلد
خبر عاجل
04:03
النائب فؤاد مخزومي: ننتخب قائد الجيش في الدورات كلها ونتمنى على الرئيس بري التعامل معنا لحماية هذا البلد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:28
اجتماع ينعقد لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزيّ في الصيفي بحضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل
آخر الأخبار
05:28
اجتماع ينعقد لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزيّ في الصيفي بحضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل
0
آخر الأخبار
05:40
الوكالة الوطنية: تفجيران قام بهما الجيش الاسرائيلي في الطيبة وطلوسة
آخر الأخبار
05:40
الوكالة الوطنية: تفجيران قام بهما الجيش الاسرائيلي في الطيبة وطلوسة
0
خبر عاجل
03:19
تدابير سير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب غدا
خبر عاجل
03:19
تدابير سير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب غدا
0
صحف اليوم
00:08
خطة هوكشتين: إسرائيل تخرج خلال 15 يومًا وتحتفظ بتلال محرّرة
صحف اليوم
00:08
خطة هوكشتين: إسرائيل تخرج خلال 15 يومًا وتحتفظ بتلال محرّرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:13
الـLBCI توثّق مشاهد الدمار من الناقورة وعلما
أخبار لبنان
02:13
الـLBCI توثّق مشاهد الدمار من الناقورة وعلما
0
أخبار لبنان
14:35
باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة
أخبار لبنان
14:35
باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة
0
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
كواليس جولة الموفد السعودي…بالتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:06
كواليس جولة الموفد السعودي…بالتفاصيل
0
أخبار لبنان
13:59
باسيل للـLBCI: أتخوّف من أيّ حدث أمنيّ أم غير أمنيّ قد يحصل قبل الخميس لعرقلة الجلسة
أخبار لبنان
13:59
باسيل للـLBCI: أتخوّف من أيّ حدث أمنيّ أم غير أمنيّ قد يحصل قبل الخميس لعرقلة الجلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هكذا تطمح خطة الحكومة رد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هكذا تطمح خطة الحكومة رد الودائع
0
أخبار لبنان
13:48
باسيل للـLBCI: قد نكون الطرف الوحيد الذي رفض منذ البداية ترشيح عون وذلك لأسباب عديدة
أخبار لبنان
13:48
باسيل للـLBCI: قد نكون الطرف الوحيد الذي رفض منذ البداية ترشيح عون وذلك لأسباب عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عين إسرائيل على الانطلاقة الرسمية لولاية ترامب وتأهب عند الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عين إسرائيل على الانطلاقة الرسمية لولاية ترامب وتأهب عند الجبهة مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـLBCI على الشريط الحدوديّ المدمّر للمرة الاولى... دمار هائل ومعالمُ غيرتها الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـLBCI على الشريط الحدوديّ المدمّر للمرة الاولى... دمار هائل ومعالمُ غيرتها الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:52
معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ
خبر عاجل
10:52
معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ
2
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
3
خبر عاجل
15:55
ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل
خبر عاجل
15:55
ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل
4
خبر عاجل
10:48
مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات
خبر عاجل
10:48
مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات
5
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
6
أمن وقضاء
09:47
قرار قضى بإبطال القانون المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى
أمن وقضاء
09:47
قرار قضى بإبطال القانون المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى
7
خبر عاجل
02:57
تكتل "الاعتدال": العماد جوزيف عون مرشحنا للرئاسة
خبر عاجل
02:57
تكتل "الاعتدال": العماد جوزيف عون مرشحنا للرئاسة
8
خبر عاجل
13:51
باسيل للـLBCI: جعجع يتمتع بالشرعية الشعبية التي تسمح له بأن يطرح نفسه مرشحًا ومن الطبيعي إذا كان حقه بالترشح أن يطرح اسماء ايضًا وليس كل اسم يطرحه هو تحدٍ
خبر عاجل
13:51
باسيل للـLBCI: جعجع يتمتع بالشرعية الشعبية التي تسمح له بأن يطرح نفسه مرشحًا ومن الطبيعي إذا كان حقه بالترشح أن يطرح اسماء ايضًا وليس كل اسم يطرحه هو تحدٍ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More