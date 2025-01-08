كرامي للـLBCI: الجيش يعتبر العمود الفقري الذي بقي المؤسسة الوحيدة الضامنة في البلد وانا اقول اليوم ان المرشح الطبيعي هو العماد جوزيف عون

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