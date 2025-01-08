مصادر الـLBCI: الموفد السعوديّ التقى في اليرزة موفد الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل

النائب قاسم هاشم للـLBCI: الرئيس نبيه بري لن يقفل محضر جلسة انتخاب الرئيس الخميس

النائب قاسم هاشم للـLBCI: الرئيس نبيه بري لن يقفل محضر جلسة انتخاب الرئيس الخميس

النائب فؤاد مخزومي: ننتخب قائد الجيش في الدورات كلها ونتمنى على الرئيس بري التعامل معنا لحماية هذا البلد