بحسب إحصاءات الـLBCI فإن خيارات النواب والكتل النيابية حتى الساعة أتت على الشكل التالي...

الحلبي: يوم تدريسي عادي غدًا

الحلبي: يوم تدريسي عادي غدًا

كتلة "المشاريع" النيابية التي تضمّ النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي: نتوجّه لانتخاب قائد الجيش وسنشارك في لقاء تكتل "التوافق الوطني" عند الرابعة والنصف لاعلان الموقف الجامع الموحّد