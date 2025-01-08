الحلبي: يوم تدريسي عادي غدًا

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ان يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة، لافتًا إلى ان الإجراءات الأمنية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية محصورة في محيط المجلس النيابي فقط، وان لا داعي لتعطيل الدراسة.

