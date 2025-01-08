أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحديث حتى الساعة الرابعة للإحصاءات التي تظهر خيارات النواب والكتل النيابية في الإنتخابات الرئاسية...

خبر عاجل
2025-01-08 | 09:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
تحديث حتى الساعة الرابعة للإحصاءات التي تظهر خيارات النواب والكتل النيابية في الإنتخابات الرئاسية...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
تحديث حتى الساعة الرابعة للإحصاءات التي تظهر خيارات النواب والكتل النيابية في الإنتخابات الرئاسية...

بحسب إحصاءات الـLBCI حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر، فإن خيارات النواب والكتل النيابية أتت على الشكل التالي:

- جوزاف عون: ٥٠
حيدر ناصر
وليد البعريني
احمد الخير
محمد سليمان
سجيع عطية
عبد العزيز الصمد
احمد رستم
عبد الرحمن البزري
شربل مسعد
وليام طوق
فريد هيكل الخازن
طوني فرنجية
جميل عبود
عماد الحوت
ايهاب مطر
نبيل بدر
نعمة افرام
جورج بوشيكيان
عبد الكريم كبارة
فؤاد مخزومي
ميشال معوض
اشرف ريفي
اديب عبد المسيح
مارك ضو
ميشال الدويهي
وضاح الصادق
غسان سكاف
نجاة عون
ميشال ضاهر
فراس حمدان
الان عون
ابراهيم كنعان
سيمون ابي رميا
الكتائب
اللقاء الديموقراطي
فيصل كرامي
طه ناجي
عدنان طرابلسي
ابراهيم منيمنة
ياسين ياسين
 
زياد بارود: ٣
اوسامة سعد
سينتيا زرازير
حليمة قعقور 

- غير معلن/غير محسوم: ٧٥
جان طالوزيان
ميشال المر
ملحم خلف
هاغوب باقرادونيان
هاغوب تيريزيان
الياس بو صعب
بولا يعقوبيان
القوات اللبنانية
التيار الوطني الحر
محمد يحيى
حسن مراد
حركة أمل
حزب الله
بلال الحشيمي
الياس جرادة
جهاد الصمد
جميل السيد

أخبار لبنان

خبر عاجل

الساعة

الرابعة

للإحصاءات

خيارات

النواب

والكتل

النيابية

الإنتخابات

الرئاسية...

LBCI التالي
تكتل "الاعتدال": العماد جوزيف عون مرشحنا للرئاسة
ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:52

حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..

LBCI
خبر عاجل
07:47

بحسب إحصاءات الـLBCI فإن خيارات النواب والكتل النيابية حتى الساعة أتت على الشكل التالي...

LBCI
خبر عاجل
07:41

كتلة "المشاريع" النيابية التي تضمّ النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي: نتوجّه لانتخاب قائد الجيش وسنشارك في لقاء تكتل "التوافق الوطني" عند الرابعة والنصف لاعلان الموقف الجامع الموحّد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-03

أريزونا.. الولاية المتأرجحة التي قد تقلب المعادلة في الإنتخابات الرئاسية الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:39

معلومات تشير إلى أن الرئيس بري قد يعلق الجلسة بعد الدورة الأولى لعدة أيام "للوصول إلى التوافق"

LBCI
أخبار لبنان
12:34

زياد بارود: أعلن عزوفي معاهدًا اللبنانيات واللبنانيين بأن أستمر معهم واحدًا من المناضلين من أجل الجمهورية متمنيًا للرئيس العتيد كل التوفيق

LBCI
خبر عاجل
12:31

جرادي للـLBCI: منعًا للانقلاب على الدستور، على قائد الجيش ان يحظى بما لا يقلّ عن 86 صوتًا ونظرًا لأني كنت أوّل من رشحه منذ سنتين، غدًا امنح عون صوتي من الدورة الاولى

LBCI
خبر عاجل
12:20

جان طالوزيان للـLBCI: سأقترع لقائد الجيش في جلسة الغد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-01

الادعاء على الفنان هادي اسود وسائقه بجرم النصب والإحتيال

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-12

رئيس بلدية برجا: ما من مكتب لحزب الله في البلدة وما تم استهدافه شقة سكنية مأهولة

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-04

الجيش: تفجير ذخائر من مخلفات الجيش الاسرائيلي في منطقة القليلة والحنية - صور

LBCI
خبر عاجل
2024-11-26

سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية في آن واحد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:00

"الرئاسة" في إجتماع موسع للمعارضة في معراب..

LBCI
أخبار لبنان
12:44

مقدّمة النشرة المسائيّة 08-01-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:23

فيديو مُتداول لطباعة صور رئاسيّة لقائد الجيش

LBCI
أخبار دولية
08:11

السوداني في طِهران في زيارة رسمية أولى في عهد الحكومة الإيرانية الحالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

تفاصيل جولة المباحثات الجديدة للموفد السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

إجتماع لتكتل التنمية والتحرير في عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

تفاصيل مباحثات لودريان ولقاءات جانبية يجريها عدد من النواب المستقلين

LBCI
أخبار لبنان
06:23

المطارنة الموارنة: الفرصة باتت متاحة لتداول وطني للسير بلبنان نحو الحياد الإيجابي

LBCI
أخبار لبنان
05:31

ميقاتي: باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:08

تحديث حتى الساعة الرابعة للإحصاءات التي تظهر خيارات النواب والكتل النيابية في الإنتخابات الرئاسية...

LBCI
خبر عاجل
07:47

بحسب إحصاءات الـLBCI فإن خيارات النواب والكتل النيابية حتى الساعة أتت على الشكل التالي...

LBCI
أخبار لبنان
10:52

حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..

LBCI
خبر عاجل
07:16

أيوب حميد بعد اجتماع كتلة التنمية: نحن مع التوافق

LBCI
خبر عاجل
09:25

أوساط معراب للـLBCI: في اجتماع معراب مساء اليوم ستتخذ المعارضة ومن ضمنها القوات اللبنانية القرار بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
10:23

فرنجية: أعلن سحب ترشيحي...وادعم قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
14:33

النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم

LBCI
خبر عاجل
10:00

مصادر النائب جان طالوزيان للـLBCI: سأقترع للعماد جوزيف عون إذا حظي على إجماع الـ٨٦ نائبًا غامزًا من قناة تجاوز الدستور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More