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15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
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16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
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أوساط معراب للـLBCI: في اجتماع معراب مساء اليوم ستتخذ المعارضة ومن ضمنها القوات اللبنانية القرار بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية
خبر عاجل
2025-01-08 | 09:25
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أوساط معراب للـLBCI: في اجتماع معراب مساء اليوم ستتخذ المعارضة ومن ضمنها القوات اللبنانية القرار بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية
خبر عاجل
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