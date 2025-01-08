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o
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هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...
خبر عاجل
2025-01-08 | 14:43
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هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...
بحسب إحصاءات الـLBCI، فإن خيارات النواب والكتل النيابية حتى الساعة أتت على الشكل التالي:
جوزاف عون
: ٧٥
القوات اللبنانية (19)
الكتائب (4)
اللقاء الديموقراطي (8)
جان طالوزيان
حيدر ناصر
وليد البعريني
احمد الخير
محمد سليمان
سجيع عطية
عبد العزيز الصمد
احمد رستم
عبد الرحمن البزري
شربل مسعد
وليام طوق
فريد هيكل الخازن
طوني فرنجية
ميشال المر
جميل عبود
عماد الحوت
ايهاب مطر
نبيل بدر
نعمة افرام
جورج بوشيكيان
عبد الكريم كبارة
فؤاد مخزومي
ميشال معوض
اشرف ريفي
اديب عبد المسيح
مارك ضو
ميشال الدويهي
وضاح الصادق
غسان سكاف
نجاة عون
ميشال ضاهر
فراس حمدان
الان عون
ابراهيم كنعان
سيمون ابي رميا
فيصل كرامي
طه ناجي
عدنان طرابلسي
محمد يحيى
حسن مراد
بلال الحشيمي
ابراهيم منيمنة
ياسين ياسين
الياس جرادي
غير محسوم
: ٥٣
التيار الوطني الحر (13)
التنمية والتحرير (15)
الوفاء للمقاومة(15)
جهاد الصمد
جميل السيد
هاغوب باقرادونيان
هاغوب تيريزيان
الياس بو صعب
بولا يعقوبيان
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