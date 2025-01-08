مصادر دبلوماسية عربية للـ LBCI: السعودية وقطر تتابعان حراكهما المشترك وصولاً لتكليف رئيس للحكومة وتشكيلها وهما حريصتان على تكليف رئيس حكومة متفاهم مع رئيس الجمهورية

مصادر الـLBCI: الموفد السعوديّ التقى في اليرزة موفد الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل

مصادر الـLBCI: الموفد السعوديّ التقى في اليرزة موفد الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل

النائب فؤاد مخزومي: ننتخب قائد الجيش في الدورات كلها ونتمنى على الرئيس بري التعامل معنا لحماية هذا البلد