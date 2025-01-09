بحسب معلومات للـLBCI لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون الرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية

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النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب