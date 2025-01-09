بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية مع اكتمال النصاب

البيسري: اعتبر نفسي غير معني بالاستحقاق الرئاسي وأتمنى سحب إسمي من التداول

البيسري: اعتبر نفسي غير معني بالاستحقاق الرئاسي وأتمنى سحب إسمي من التداول

اجتماع في هذه الأثناء في مكتب الرئيس بري بين كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة