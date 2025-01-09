البيسري: اعتبر نفسي غير معني بالاستحقاق الرئاسي وأتمنى سحب إسمي من التداول

صدر عن مكتب المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري البيان التالي:



"طرح مؤخرا بعض النواب ووسائل الإعلام اسمي كمرشح محتمل للرئاسة. إنني اشكر الجميع على هذه الثقة واعتبر نفسي غير معني بهذا الاستحقاق، وأتمنى من الجميع سحب إسمي من التداول، مثنياً على مبدأ التوافق الذي تم التوصل اليه".