في الدورة الأولى... قائد الجيش ينال 71 صوتا

انطلقت جلسة مجلس النواب الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية، بحضور النواب كافة.



وفي الدورة الأولى، حصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37.



وحصل شبلي ملاط على صوتين.



وكذلك، اقترع 14 نائبا بعبارة "السيادة والدستور".



كما كتب على إحدى الأوراق "جوزيف آموس بن فرحان"، وعلى ورقة أخرى "يزيد بن فرحان". وحملت ورقة كلمة "الوصاية". وصوت أحدهم بعبارة "السيادة مش وجهة نظر".



وقد اعتبرت هذه الأوراق الأربعة ملغاة.

وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة لمدة ساعتين لمزيد من التشاور.