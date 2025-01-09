مصدر من الثنائي الشيعي للـ LBCI: اللقاء المواكب لجلسة الانتخاب مع قائد الجيش كان ممتازا وتم التفاهم على كل النقاط وهي شكل وتوازنات الحكومة وحقيبة وزارة المالية وملف الجنوب وهوية قائد الجيش

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