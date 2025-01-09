جوزيف عون: عهدي العمل مع الحكومة على مشروع جديد لاستقلالية القضاء وعهدي ان احترم فصل السلطات وان ادعو الى استشارات سريعاً لتسمية رئيس الحكومة

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك