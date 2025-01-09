جوزيف عون: عهدي ان اسهر على تفعيل الاجهزة الامنية وأن اناقش سياسة دفاعية استراتيجية مما يمكن الدولة اللبنانية من ازالة الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الاراضي اللبنانية

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