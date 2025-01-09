باسيل لـ"جدل" عن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: سنعبّر عن رأينا عند وصولنا إلى هذا الاستحقاق والمرحلة المقبلة إذا تطلبت تغييرًا فستقتضي التغيير في كل الامور والحكم على الموضوع يأتي في وقته

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