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o
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o
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o
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o
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o
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21
o
متن
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وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
خبر عاجل
2025-01-10 | 02:52
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وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
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