المفتي دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة والاسماء المطروحة كلها جيدة لكن التمييز بينها يعود للنواب وانتظر منهم ان يختاروا شخصية تقود البلاد في هذه المرحلة الجديدة

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مروان حماده عبر "لبنان الحرّ": أرشح شخصياً نواف سلام لرئاسة الحكومة نظراً للآفاق الجديدة في لبنان والشرق الأوسط و"كلّ اللي مرقوا يجب ان يرتاحوا، ما شفنا منهم شي لمّاع"