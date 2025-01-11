رئيس الجمهورية: نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز والدولة لا تقوم الا على العدالة وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة

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