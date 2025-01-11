الجيش اللبناني يبدأ الدخول الى طيرحرفا في القطاع الغربي بعدما كان متمركزا على أطرافها لجهة شمع

ميقاتي بعد لقائه الشرع: لبنان يحتضن عدداً كبيراً من الاخوة السوريين وبات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة هذا الملف سريعاً وعودة النازحين الى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها

ميقاتي بعد لقائه الشرع: لبنان يحتضن عدداً كبيراً من الاخوة السوريين وبات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة هذا الملف سريعاً وعودة النازحين الى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها

رئيس الجمهورية: نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز والدولة لا تقوم الا على العدالة وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة