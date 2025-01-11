الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية وبحثنا في المسائل العالقة على الحدود وعن المصارف والأموال السورية العالقة فيها

الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس دولة الامارات الذي ابلغه معاودة العمل في السفارة الاماراتية في بيروت

الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس دولة الامارات الذي ابلغه معاودة العمل في السفارة الاماراتية في بيروت

ميقاتي: احمد الشرع أكد أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا على سلم الاولويات لكن هذا قد يأخذ بعض الوقت