الرئيس عون تلقى اتصال تهنئة من رئيس دولة الامارات الذي ابلغه معاودة العمل في السفارة الاماراتية في بيروت

التالي

المفتي دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة والاسماء المطروحة كلها جيدة لكن التمييز بينها يعود للنواب وانتظر منهم ان يختاروا شخصية تقود البلاد في هذه المرحلة الجديدة