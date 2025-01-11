نواب قوى المعارضة: قررنا دعم ترشيح مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية

صدر عن نواب قوى المعارضة البيان التالي:



"مواكبة منهم للمرحلة الجديدة في لبنان، والذي اطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، والذي وضع فيه العناوين الانقاذية التي تحتاجها الدولة اللبنانية، والتي تتطلب مواكبة حكومية، ونهجاً واسلوباً جديداً في ادارتها، اجتمع نواب قوى المعارضة مساء اليوم وقرروا تحصين هذا المسار بعيداً عن ارث الماضي في المحاصصة والفساد.



وبعد نقاش معمق حول ظروف المعركة، وضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة، قرر نواب قوى المعارضة دعمهم ترشيح النائب فؤاد مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل".