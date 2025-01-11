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o
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نواب قوى المعارضة: قررنا دعم ترشيح مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية
خبر عاجل
2025-01-11 | 15:01
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نواب قوى المعارضة: قررنا دعم ترشيح مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية
صدر عن نواب قوى المعارضة البيان التالي:
"مواكبة منهم للمرحلة الجديدة في لبنان، والذي اطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، والذي وضع فيه العناوين الانقاذية التي تحتاجها الدولة اللبنانية، والتي تتطلب مواكبة حكومية، ونهجاً واسلوباً جديداً في ادارتها، اجتمع نواب قوى المعارضة مساء اليوم وقرروا تحصين هذا المسار بعيداً عن ارث الماضي في المحاصصة والفساد.
وبعد نقاش معمق حول ظروف المعركة، وضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة، قرر نواب قوى المعارضة دعمهم ترشيح النائب فؤاد مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل".
أخبار لبنان
خبر عاجل
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المفتي دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة والاسماء المطروحة كلها جيدة لكن التمييز بينها يعود للنواب وانتظر منهم ان يختاروا شخصية تقود البلاد في هذه المرحلة الجديدة
اللواء أشرف ريفي للـLBCI: وحدة المعركة تعطي الأمل بالنجاح وسنكون موحدين في إستشارات الإثنين وميقاتي أقرب للثنائي الشيعي وليس إلينا
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