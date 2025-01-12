منيمنة للـLBCI: سبق أن سمّينا نواف سلام وما زلنا داعمين له وإذا حصل تلاقٍ حول هذا الاسم فسنبحث فيه طبعًا

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بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني