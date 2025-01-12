معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته

ياسين للـLBCI: مستمر بخيارَي ابراهيم منيمنة ونواف سلام لرئاسة الحكومة وبالعمل على تأمين اجماع حول نواف سلام كونه يتمتع بمواصفات تمنحه الثقة الدولية وقادر على تحقيق اجماع محلي كما أدعو المعارضة إلى التنازل للمصلحة الوطنية واختيار سلام

ياسين للـLBCI: مستمر بخيارَي ابراهيم منيمنة ونواف سلام لرئاسة الحكومة وبالعمل على تأمين اجماع حول نواف سلام كونه يتمتع بمواصفات تمنحه الثقة الدولية وقادر على تحقيق اجماع محلي كما أدعو المعارضة إلى التنازل للمصلحة الوطنية واختيار سلام

بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني