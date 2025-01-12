ابراهيم منيمنة: أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي نواف سلام

أعلن النائب ابراهيم منيمنة سحب ترشحه لرئاسة الحكومة لصالح القاضي نواف سلام.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "التزاما ببيان ترشحي لرئاسة الحكومة والذي أكدت فيه على الانفتاح على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا ويتماهي مع عناوينا السياسية والاصلاحية وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبعد أن أفضت الاتصالات مع عدد من الكتل والنواب إلى التوافق على اسم القاضي نواف سلام بما يمثله من قيمة مضافة للبنان ولموقع رئاسة الحكومة، وبما يتحلى به من مناقبية وسيرة مهنية، أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي سلام، داعيا الزملاء النواب الى اوسع تأييد لهذا الترشيح بما يشكله من فرصة حقيقية لاستعادة دولتنا وإطلاق ورشة الإنقاذ".