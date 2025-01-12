ابراهيم منيمنة: أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي نواف سلام

التزاما ببيان ترشحي لرئاسة الحكومة والذي اكدت فيه على الانفتاح على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا ويتماهي مع عناوينا السياسية والاصلاحية وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبعد أن أفضت الاتصالات مع عدد من الكتل والنواب إلى التوافق على اسم القاضي نواف سلام بما يمثله من…
— Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) January 12, 2025
التزاما ببيان ترشحي لرئاسة الحكومة والذي اكدت فيه على الانفتاح على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا ويتماهي مع عناوينا السياسية والاصلاحية وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبعد أن أفضت الاتصالات مع عدد من الكتل والنواب إلى التوافق على اسم القاضي نواف سلام بما يمثله من…