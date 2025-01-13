مخزومي: أعلن إنسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول إسم القاضي نواف سلام

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