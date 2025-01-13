.إنتهاء القسم الأول من الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا بحصول نواف سلام على 12 صوتًا مقابل 7 لميقاتي و1 لا تسمية على أن تستكمل في الساعة الثانية من بعد الظهر

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