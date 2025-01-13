معلومات للـLBCI: الوفد الأميركي أكد للرئيس جوزيف عون إستمرار أميركا في دعم الجيش واستكمل البحث في الوضع جنوبًا والإجراءات المعتمدة لتنفيذ القرار ١٧٠١ والتعاون القائم بين الجيش واليونيفل ولجنة المراقبة

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