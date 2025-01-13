الجمهورية القوية: سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة

كميل شمعون: سأسمّي نواف سلام لرئاسة الحكومة لأنه مجرَّد من أي فساد

كميل شمعون: سأسمّي نواف سلام لرئاسة الحكومة لأنه مجرَّد من أي فساد

كتلة الوفاء للمقاومة طلبت ارجاء موعدها في الاستشارات النيابية الى يوم غد