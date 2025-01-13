أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان القوي: التسمية الطبيعية لكتلتنا هي لنواف سلام
خبر عاجل
2025-01-13 | 08:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لبنان القوي: التسمية الطبيعية لكتلتنا هي لنواف سلام
آخر الأخبار
خبر عاجل
القوي:
التسمية
الطبيعية
لكتلتنا
لنواف
التالي
مخزومي: أعلن إنسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول إسم القاضي نواف سلام
ابراهيم منيمنة: أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي نواف سلام
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
11:01
ريتا حايك: مبروك للبنان
فنّ
11:01
ريتا حايك: مبروك للبنان
0
آخر الأخبار
10:56
بري يُغادر القصر الجمهوري بعد اجتماعه بالرئيس عون من دون الادلاء بأي تصريح
آخر الأخبار
10:56
بري يُغادر القصر الجمهوري بعد اجتماعه بالرئيس عون من دون الادلاء بأي تصريح
0
خبر عاجل
10:47
رئاسة الجمهورية: تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة لبنان بعد حصوله على 84 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و35 لا تسمية
خبر عاجل
10:47
رئاسة الجمهورية: تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة لبنان بعد حصوله على 84 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و35 لا تسمية
0
خبر عاجل
10:46
نواف سلام يحصل على 85 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية خلال الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
خبر عاجل
10:46
نواف سلام يحصل على 85 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية خلال الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:47
رئاسة الجمهورية: تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة لبنان بعد حصوله على 84 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و35 لا تسمية
خبر عاجل
10:47
رئاسة الجمهورية: تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة لبنان بعد حصوله على 84 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و35 لا تسمية
0
خبر عاجل
10:46
نواف سلام يحصل على 85 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية خلال الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
خبر عاجل
10:46
نواف سلام يحصل على 85 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية خلال الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
0
خبر عاجل
10:40
كتلة التنمية والتحرير: لم نسمّ أحدًا
خبر عاجل
10:40
كتلة التنمية والتحرير: لم نسمّ أحدًا
0
خبر عاجل
10:33
عماد الحوت باسم الجماعة الاسلامية: سميت نواف سلام لرئاسة الحكومة
خبر عاجل
10:33
عماد الحوت باسم الجماعة الاسلامية: سميت نواف سلام لرئاسة الحكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:46
نواف سلام يحصل على 85 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية خلال الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
خبر عاجل
10:46
نواف سلام يحصل على 85 صوتاً مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية خلال الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-11
قبيل انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين... مباحثات بين الكتل حول الأسماء المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-11
قبيل انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين... مباحثات بين الكتل حول الأسماء المطروحة
0
أخبار دولية
2025-01-09
أدرعي: اعتراض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن
أخبار دولية
2025-01-09
أدرعي: اعتراض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن
0
أخبار لبنان
01:39
تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا
أخبار لبنان
01:39
تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:19
طيرحرفا... مشاهد المنازل المدمرة
أخبار لبنان
05:19
طيرحرفا... مشاهد المنازل المدمرة
0
أخبار لبنان
04:17
مشاهد الدمار لمقام النبي شمعون - صفا في بلدة شمع الجنوبية
أخبار لبنان
04:17
مشاهد الدمار لمقام النبي شمعون - صفا في بلدة شمع الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
16:10
عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب
تقارير نشرة الاخبار
16:10
عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب
0
آخر الأخبار
15:44
غارة جديدة تستهدف المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين (فيديوهات)
آخر الأخبار
15:44
غارة جديدة تستهدف المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين (فيديوهات)
0
آخر الأخبار
15:36
غارات إسرائيلية متتالية على بلدة حومين الفوقا (صورة وفيديو)
آخر الأخبار
15:36
غارات إسرائيلية متتالية على بلدة حومين الفوقا (صورة وفيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:19
مسؤول مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يُوافق على تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة حتى يوم غد وسيكون الموعد اليوم في 3:30
خبر عاجل
08:19
مسؤول مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يُوافق على تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة حتى يوم غد وسيكون الموعد اليوم في 3:30
2
خبر عاجل
04:47
.إنتهاء القسم الأول من الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا بحصول نواف سلام على 12 صوتًا مقابل 7 لميقاتي و1 لا تسمية على أن تستكمل في الساعة الثانية من بعد الظهر
خبر عاجل
04:47
.إنتهاء القسم الأول من الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا بحصول نواف سلام على 12 صوتًا مقابل 7 لميقاتي و1 لا تسمية على أن تستكمل في الساعة الثانية من بعد الظهر
3
أخبار لبنان
01:39
تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا
أخبار لبنان
01:39
تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا
4
خبر عاجل
00:55
مخزومي: أعلن إنسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول إسم القاضي نواف سلام
خبر عاجل
00:55
مخزومي: أعلن إنسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول إسم القاضي نواف سلام
5
خبر عاجل
05:40
معلومات للـLBCI: تكتل لبنان القوي يتجه للتصويت لنواف سلام والهيئة السياسية للتيار تناقش الآن الخيارات
خبر عاجل
05:40
معلومات للـLBCI: تكتل لبنان القوي يتجه للتصويت لنواف سلام والهيئة السياسية للتيار تناقش الآن الخيارات
6
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
7
أخبار دولية
00:16
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا لحزب الله في أنحاء لبنان
أخبار دولية
00:16
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا لحزب الله في أنحاء لبنان
8
آخر الأخبار
18:38
معلومات للـLBCI: اجتماع المعارضة في مكتب النائب فؤاد مخزومي انتهى والنقاش لم يحسم حول إمكانية سحب ترشيحه لصالح القاضي نواف سلام
آخر الأخبار
18:38
معلومات للـLBCI: اجتماع المعارضة في مكتب النائب فؤاد مخزومي انتهى والنقاش لم يحسم حول إمكانية سحب ترشيحه لصالح القاضي نواف سلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More