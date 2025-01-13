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مخزومي باسم كتلة التجدد: سحبت ترشيحي لنعطي فرصة نجاح لنواف سلام لرئاسة الحكومة

خبر عاجل
2025-01-13 | 10:22
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مخزومي باسم كتلة التجدد: سحبت ترشيحي لنعطي فرصة نجاح لنواف سلام لرئاسة الحكومة
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مخزومي باسم كتلة التجدد: سحبت ترشيحي لنعطي فرصة نجاح لنواف سلام لرئاسة الحكومة

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