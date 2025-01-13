سامي الجميل لـ"عشرين 30": شعرنا بوجود فرصة ليعود الجميع الى سقف الدولة واذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها والطائفة الشيعية جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني ويهمنا ان يتأكدوا اننا لا نريد بناء البلد من دونهم

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