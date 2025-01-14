أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الجمهورية: اذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره وما حصل بالأمس عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة والمصلحة العامة هي الأهم
خبر عاجل
2025-01-14 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الجمهورية: اذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره وما حصل بالأمس عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة والمصلحة العامة هي الأهم
خبر عاجل
الجمهورية:
انكسر
ينكسر
لبنان
بأسره
بالأمس
عملية
ديمقراطية
أوصلت
نتيجة
معينة
والمصلحة
العامة
الأهم
التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وصل إلى بيروت
رازي الحاج لـ "عشرين 30": نريد حكومة فاعلة تتمكن من تطبيق خطاب القسم ونتجه للمشاركة بهذه الحكومة بطريقة فعالة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:14
بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريب للغاية وبانتظار الكلمة الأخيرة من حماس
آخر الأخبار
11:14
بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريب للغاية وبانتظار الكلمة الأخيرة من حماس
0
أخبار لبنان
11:11
تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام: نضع كل إمكاناتنا بتصرفه
أخبار لبنان
11:11
تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام: نضع كل إمكاناتنا بتصرفه
0
آخر الأخبار
11:09
يعقوبيان للـLBCI: سلام هو أحد العقول وراء كل أفكار ثورة ١٧ تشرين ورئيس الجمهورية اليوم هو خارج التركيبة السياسية
آخر الأخبار
11:09
يعقوبيان للـLBCI: سلام هو أحد العقول وراء كل أفكار ثورة ١٧ تشرين ورئيس الجمهورية اليوم هو خارج التركيبة السياسية
0
أخبار لبنان
11:05
رئيس مركز العرب للرصد والتحليل محمد العرب يتحدث عن ما يمتلكه لبنان من ثروات: الخروج من عنق الزجاجة يكون من خلال الاقتصاد
أخبار لبنان
11:05
رئيس مركز العرب للرصد والتحليل محمد العرب يتحدث عن ما يمتلكه لبنان من ثروات: الخروج من عنق الزجاجة يكون من خلال الاقتصاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
0
خبر عاجل
06:20
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة
خبر عاجل
06:20
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة
0
خبر عاجل
06:18
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: الرهان هو على وحدتنا وتعاوننا وكفى فرصًا ضائعة وما مررنا به من تجارب قبل الطائف كما بعده
خبر عاجل
06:18
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: الرهان هو على وحدتنا وتعاوننا وكفى فرصًا ضائعة وما مررنا به من تجارب قبل الطائف كما بعده
0
خبر عاجل
06:14
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: نتطلع لبناء دولة حديثة مدنية وعادلة
خبر عاجل
06:14
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: نتطلع لبناء دولة حديثة مدنية وعادلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-11
مسيّرة تستهدف سيارة في بلدة كونين - بنت جبيل
آخر الأخبار
2025-01-11
مسيّرة تستهدف سيارة في بلدة كونين - بنت جبيل
0
آخر الأخبار
2025-01-09
النائب سيمون ابي رميا للـLBCI: "نحن النواب الاربعة" متفاهمون وقرارنا متجانس وقد عبّرت عما افكر به وسأقترع لقائد الجيش
آخر الأخبار
2025-01-09
النائب سيمون ابي رميا للـLBCI: "نحن النواب الاربعة" متفاهمون وقرارنا متجانس وقد عبّرت عما افكر به وسأقترع لقائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-20
المنخفض الجويّ يتراجع..ليعود يوم الأحد
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-20
المنخفض الجويّ يتراجع..ليعود يوم الأحد
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-07
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-07
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:05
رئيس مركز العرب للرصد والتحليل محمد العرب يتحدث عن ما يمتلكه لبنان من ثروات: الخروج من عنق الزجاجة يكون من خلال الاقتصاد
أخبار لبنان
11:05
رئيس مركز العرب للرصد والتحليل محمد العرب يتحدث عن ما يمتلكه لبنان من ثروات: الخروج من عنق الزجاجة يكون من خلال الاقتصاد
0
عالم الطبخ
08:49
إليكم طريقة تحضير سلطة كراب بأوراق الأرز وطبق من ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
08:49
إليكم طريقة تحضير سلطة كراب بأوراق الأرز وطبق من ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب
0
أخبار لبنان
08:23
عطية: عدد كبير من الأبنية التي دمرها العدو الإسرائيلي كانت أصلًا مشيدة على مشاعات للدولة
أخبار لبنان
08:23
عطية: عدد كبير من الأبنية التي دمرها العدو الإسرائيلي كانت أصلًا مشيدة على مشاعات للدولة
0
أخبار دولية
08:21
آخر التفاصيل عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
08:21
آخر التفاصيل عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار لبنان
08:08
تفاصيل لقاءات القصر الجمهوري…
أخبار لبنان
08:08
تفاصيل لقاءات القصر الجمهوري…
0
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في حديث للـLBCI: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في حديث للـLBCI: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
0
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
0
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
2
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
3
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
4
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
5
أمن وقضاء
06:33
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
أمن وقضاء
06:33
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
6
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
7
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
8
خبر عاجل
00:16
الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وصل إلى بيروت
خبر عاجل
00:16
الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وصل إلى بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More