معلومات للـLBCI: أصبح شبه محسوم عدم مشاركة كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في الإستشارات النيابية غير الملزمة وسيستعاض عنها بلقاء أول يجمع الرئيس بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة وربما لقاءات جانبية مع نواب الكتلتين

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مشوار نجم التنس اللبنانيّ هادي حبيب ينتهي في الدور الثاني من بطولة أستراليا أوبن بعد خسارته أمام الفرنسيّ أوغو هامبرت المصنّف ١٤ في العالم بنتيجة ٣ مجموعات للاشيء