الرئيس بري رداً على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج: لبنان بدو يمشي

التالي

بري للـLBCI: سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة... وردًا على سؤال حول ما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي أمل وحزب الله: "هيدي فيها إنّ"