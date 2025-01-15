بري للـLBCI: سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة... وردًا على سؤال حول ما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي أمل وحزب الله: "هيدي فيها إنّ"

رويترز: مسؤول إسرائيلي يقول إن حماس أعطت الضوء الأخضر لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رويترز: مسؤول إسرائيلي يقول إن حماس أعطت الضوء الأخضر لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس بري رداً على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج: لبنان بدو يمشي