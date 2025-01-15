سامي الجميل من مجلس النواب بعد لقاء نواف سلام ضمن الإستشارات النيابية: لدينا القدرة على الإتيان بأشخاص يعالجون أهم الملفات ونحن قادرون على النهوض بالبلد بسرعة كبيرة وما يهمنا هو تسهيل عمل رئيس الجمهورية والحكومة أما شكلها فنتركه للرئيسين

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النائب قاسم هاشم للـLBCI: حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الإستحقاقات السابقة وهذه إستشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر"