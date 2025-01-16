مراسلة الـ LBCI امال شحادة: الافراج عن القيادي في فتح مروان البرغوتي المحكوم 5 أحكام مؤبدة في الدفعة الثالثة من صفقة اسرائيل - حماس عند الافراج عن الجنود الإسرائيليين وسيُنفى مباشرة الى قطر

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الرئيس عون: الالتزام الجدي من قبل اسرائيل ببنود اتفاق بشأن غزة يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والامم المتحدة لان العدو الاسرائيلي عوّدنا على التملّص من التزاماته والتنكّر للقرارات الدولية ولعلّ ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلا