منصوري من بعبدا: منذ انتخاب الرئيس وحتى اليوم والأوضاع النقدية الى تحسن بلبنان واحتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بحدود 300 مليون دولار منذ استلام الرئيس والطلب على الليرة متزايد وسياسة المصرف المركزي هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف

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مراسلة الـ LBCI امال شحادة: الافراج عن القيادي في فتح مروان البرغوتي المحكوم 5 أحكام مؤبدة في الدفعة الثالثة من صفقة اسرائيل - حماس عند الافراج عن الجنود الإسرائيليين وسيُنفى مباشرة الى قطر