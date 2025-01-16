ماكرون وولي العهد السعودي يؤكدان "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان، بحسب ما أعلن الإليزيه.



وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ الرجلين "أشارا في خلال محادثة هاتفية جرت بينهما، إلى أنّهما سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته".