القاضي طارق البيطار يدعي على ١٠ أشخاص جدد

إدعى القاضي طارق البيطار على ١٠ أشخاص جدد وهم مسؤولون أمنيون من الجمارك والجيش والأمن العام وموظفون في المرفأ، على أن يستجوبهم إبتداءً من ٧ شباط، إضافة إلى غراسيا القزي وأسعد الطفيلي المدعى عليهما سابقًا.