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نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف

خبر عاجل
2025-01-17 | 06:38
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نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك &quot;اجماع&quot; من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف
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نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف

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