الرئيس ماكرون للرئيس عون: لقد أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان وأنتم تضعون البلاد على طريق التعافي وسنعمل على تجنيد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في كل المجالات

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الرئيس ماكرون للرئيس عون: سنواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي وسنعمل على تدريب الجيش اللبناني كما سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الأزرق