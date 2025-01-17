الرئيس ماكرون للرئيس عون: سنواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي وسنعمل على تدريب الجيش اللبناني كما سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الأزرق

الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار

الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار

الرئيس ماكرون للرئيس عون: لقد أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان وأنتم تضعون البلاد على طريق التعافي وسنعمل على تجنيد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في كل المجالات